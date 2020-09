Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus dem Saale-Holzland-Kreis

Jena (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnte am Montagmittag in Hermsdorf ein 41-jähriger Fahrer eines VW festgestellt werden, welcher unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Da der Drogenvortest ein positives Ergebnis aufwies, erfolgte im Anschluss eine Blutentnahme im Krankenhaus. Zur Unterbindung der Weiterfahrt wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Montag am späten Vormittag in Hermsdorf. Am Kreuzungsbereich musste ein 43-jähriger Fahrer eines Pkw Suzuki auf der Eisenberger Straße verkehrsbedingt halten. Dies übersah ein 66-jähriger Fahrer eines Pkw VW, welcher aus der Werner-Seelenbinder-Straße auf die Eisenberger Straße einbiegen wollte. Daraufhin kam es zum Zusammenstoß des VW mit der Beifahrerseite des Suzuki, infolge dessen die 44-jährige Beifahrerin des Suzuki leicht verletzt wurde. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Am Amselberg in Schorba kam es am Montagmittag zu einem Verkehrsunfall. Ein 57-jähriger Fahrer eines Pkw VW wollte den vor ihm fahrenden Sattelzug überholen und übersah hierbei die vor dem Gespann, bereits im Abbiegevorgang befindliche 22-jährige Fahrerin eines Pkw Fiat. Bei dem Zusammenstoß erlitt die 22-jährige leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Beide Pkw wurden beschädigt und im Anschluss durch einen Abschleppdienst geborgen.

