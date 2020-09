Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht PI Apolda vom 08.09.2020

Apolda (ots)

Am 07.09.2020, gegen 07:15 Uhr kam es in Apolda, Jenaer Straße zu einem Parkplatzunfall. Beim Rangieren übersah eine 23jährige Fahrerin mit einem Pkw Renault einen hinter ihr stehenden Pkw Toyota und es kam zum Zusammenstoß. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beträgt ca. 1.500 Euro.

In Apolda, Im Dürstborne kam es am gleichen Tag, kurz vor 12 Uhr, zu einem weiteren Parkplatzunfall. Beim Rangieren stieß eine 54jährige mit ihrem Pkw VW gegen einen parkenden Pkw Audi. Auch hier beträgt der Sachschaden ca. 1.500 Euro.

Am 07.09.2020, gegen 13:45 Uhr kam es auch in Apolda, Kreuzung Niederroßlaer/Leipzgier Straße zu einem Unfall. Eine 59jährige Frau mit einem Pkw Suzuki hielt verkehrsbedingt an der dortigen Ampel an. Vermutlich aus Unachtsamkeit rollte ihr Fahrzeug rückwärts und stieß dabei gegen den hinter ihr stehenden Pkw Mercedes. Sichtbarer Schaden ist nicht entstanden.

In der Gramonter Straße in Apolda kam es ebenfalls am 07.09.2020, gegen 14:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit größerem Sachschaden, in Höhe von insgesamt ca. 6.000 Euro. Drei Fahrzeuge befuhren hintereinander die Gramonter Straße in Richtung B 87. Während die ersten beiden an der dortigen Ampel verkehrsbedingt anhielten, bemerkte dies der 41jährige Fahrer eines Pkw VW Passat nicht, da er mit dem Blick auf die Preistafel an der dortigen Tankstelle abgelenkt war, und fuhr auf. Dabei schob er das Fahrzeug vor sich noch auf den vor diesem stehenden Pkw auf. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

In Apolda, Ritterstraße kam es am Montag, gegen 15:45 Uhr zu einer Unfallflucht. Eine 75jährige Frau war mit ihrem Pkw Toyota am Fallrohr einer Dachrinne hängen geblieben, wodurch sie sich ihren rechten Außenspiegel abriss. Sie verließ die Unfallstelle zunächst pflichtwidrig, konnte jedoch durch Zeugenaussagen recht bald ermittelt werden. Der Gesamtsachschaden am Fallrohr, Fassade und dem Verursacherfahrzeug beträgt ca. 3.500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Apolda

Telefon: 03644 541225

E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell