Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vermisste 16-Jährige wieder da

Jena (ots)

Am Dienstagmorgen, kurz vor 07:00 Uhr, erschien Jennifer W. wohlauf am elterlichen Wohnhaus in Hermsdorf. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen.

