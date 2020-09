Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus dem Saale-Holzland-Kreis

Jena (ots)

Am Samstag, gegen 10:30 Uhr, kam es in der Saasaer Straße in Eisenberg zu einem Verkehrsunfall. Eine 67-jährige Fahrerin eines E-Bikes wollte von der Fahrbahn auf den Gehweg wechseln und unterschätzte die Bordsteinkante, sodass sie stürzte und sich dabei leicht verletzte. Hinter dem E-Bike befand sich ein 73-jähriger Fahrer eines Pkw Opel, welcher den Zusammenstoß mit dem nunmehr auf der Straße liegenden Zweirad nicht mehr verhindern konnte. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Montagmorgen, kurz nach Mitternacht, fiel einer Streifenwagenbesatzung ein Radfahrer auf, welcher sich in der Jenaer Straße in Eisenberg recht unsicher auf seinem Gefährt fortbewegte. Der bei der anschließenden Kontrolle durchgeführte Atemalkoholtest erbrachte auch den Grund für die wahrgenommene Fahrweise. Der 43-jährige Radfahrer hatte vor Fahrtantritt Alkohol konsumiert und nunmehr 1,97 Promille. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

