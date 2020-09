Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus Jena

Jena (ots)

Sonntagmorgen informierte der 33-jährige Halter eines Pkw Renault, dass sein in der Hans-Berger-Straße abgestelltes Fahrzeug beschädigt wurde. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass die Heckscheibe mit einem Stein beworfen wurde und in Folge dessen zu Bruch ging. Der Stein konnte neben dem Fahrzeug liegend festgestellt werden.

Zeugen der Sachbeschädigung werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst Jena unter 03641 - 810 zu melden.

Kurz nach 18:00 Uhr am Sonntagabend ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Fischergasse. Ein 70-jähriger Radfahrer befuhr den Eisenbahndamm und wollte nach links auf die Stadtrodaer Straße abbiegen. Ein dahinter befindlicher 80-jähriger Fahrer eines Pkw Audi unterschätzte den Abbiegevorgang und touchierte mit seinem Frontstoßfänger das Hinterrad des Fahrrades. In Folge dessen kam der Radfahrer zu Fall und verletzte sich leicht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

