Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vermisstenmeldung

Jena (ots)

Seit Samstagmorgen, dem 05.09.2020, wird die 16-jährige Jennifer W. aus Hermsdorf vermisst. Die Vermisste verließ die elterliche Wohnanschrift gegen 11:30 Uhr. Wohin sie sich begeben wollte, äußerte Sie gegenüber Ihren Eltern nicht. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Jennifer W. mit dem Zug in Richtung Jena/Erfurt unterwegs ist, da sie in der Vergangenheit Bekannte besucht sowie aufgrund der Berufsausbildung Bezüge in diese Städte hat.

Jennifer W. ist ca. 1,60 m groß. Sie hat rückenlange schwarze Haare und trägt eine Brille. Die Vermisste hat eine schlanke Statur. Bekleidet ist die 16-Jährige mit einem schwarz-weißen Blazer, einer schwarzen Leggings und weißen Schuhen. Des Weiteren führt Sie einen Rucksack mit sich.

Wer kann Angaben zum Aufenthalt der Vermissten machen?

Hinweise zum Aufenthalt von Jennifer W. nimmt die Polizei Saale-Holzland unter 036428/ 640 entgegen.

