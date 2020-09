Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht PI Apolda vom 07.09.2020

Apolda (ots)

Am 06.09.2020, kurz vor 16 Uhr stellten Beamte der Polizeiinspektion Apolda auf dem Darrplatz in Apolda einen 33jährigen fahrend auf einem Elektro-Roller fest, an dem kein amtliches Kennzeichen angebracht war. Eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurde gefertigt.

Ein 58jähriger Apoldaer teilte am 06.09.2020, gegen 20 Uhr mit, dass soeben sein olivgrünes E-Bike der Marke "Stevens" entwendet wurde. Er hatte es am Tatort kurzerhand angeschlossen, um von dort etwas nach Hause zu transportieren, was er nicht auf dem Fahrrad mitnehmen konnte. Als er nach kurzer Zeit wieder zurückkam, war sein Gefährt weg. Da er das Schloss nur zwischen Rahmen und Rad anbrachte, anstatt es noch an einem weiteren Punkt (Geländer o. ä.) zu fixieren, konnten es der oder die Täter einfach wegtragen. Das Schaden beträgt ca. 2.500 Euro. Zeugen werden gesucht!

Eine Sicherheitsfirma meldete am 06.09.2020, kurz nach 20 Uhr einen Einbruchsalarm auf einem Firmengrundstück in Mattstedt, Küchelgrube. Zwei männliche Täter (34 und 43 Jahre alt) waren unerlaubt auf das umfriedete Gelände einer dort ansässigen Entsorgungsfirma eingedrungen und hatten schon mehrere Taschen voller Altkleider zum Abtransport bereit gestellt, als sie von Polizeibeamten der PI Apolda vor Ort angetroffen wurden. Sie zeigten sich überrascht, dass man den vermeintlichen Müll nicht einfach so und unerlaubt mitnehmen dürfe. Eine Anzeige wegen Diebstahls wurde gefertigt.

Am Sonntagabend, gegen 21 Uhr kam es zu einem eher außergewöhnlichen Unfall - ein 36 Jahre alter Mann hatte sein Fahrzeug auf dem Tankstellengelände in Oberroßla abgestellt, um im Anschluss im Shop Getränke zu holen. Als er wenig später wieder heraus kam, stellte er fest, dass sein Pkw augenscheinlich nicht mehr da war. Bei der nun folgenden Suche fand er es schließlich im gegenüberliegenden Straßengraben stark beschädigt vor. Offenbar hatte er vergessen, es gegen Wegrollen, z. B. mittels Handbremse, zu sichern, so dass es sich auf dem abschüssigen Gelände selbstständig machte, einmal quer über die B 87 rollte ehe es im angrenzenden Graben an einem Zaun zum Stehen kam. Die Freiwillige Feuerwehr Apolda kam zum Einsatz, um ausgelaufenes Öl zu binden. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Der gesamte Schaden wird auf ca. 6.000 Euro geschätzt.

