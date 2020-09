LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 07.09.2020

Landespolizeiinspektion Jena

Verkehrsunfall

Am 06.09.2020 gegen 17:20 Uhr befuhr ein Pkw-Fahrer die B 7 aus Richtung Erfurt kommend in Richtung Weimar. Um nach links in die Einfahrt zum Napoleonstein abzubiegen, musste der Fahrer aufgrund von Gegenverkehr verkehrsbedingt halten. Ein hinter ihm fahrende Pkw-Fahrerin bemerkte dies zu spät und fuhr auf das stehende Fahrzeug auf. Hierbei entstand Sachschaden an beiden Pkw. Das Fahrzeug der Verursacherin war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Personen wurden nicht verletzt.

Unfallflucht

Am 06.09.2020, gegen 12:10 Uhr stellte ein Pkw-Fahrer sein Fahrzeug auf Parkdeck 1 des Parkhauses vom Weimar-Atrium ab. Als er gegen 13:40 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung am vorderen linken Stoßfänger fest. Der Verursacher entfernte sich pflichtwidrig vom Unfallort. Es entstand Sachschaden. Die Sichtung der Videoaufzeichnung des Parkhauses erfolgt am heutigen Tage.

Trunkenheit

Am 06.09.2020 gegen 07:00 Uhr wurde durch die Polizei Weimar in der Naumannstraße ein Taxifahrer kontrolliert. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 0,65 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Anzeige gefertigt.

Trunkenheit

Am 06.09.2020 gegen 19:35 Uhr wurde in der Waldecker Straße in Blankenhain ein 52-jähriger Quad-Fahrer einer Kontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war.Für das Quad lag kein Versicherungsschutz vor, dafür ergab ein Alkoholtest einen Wert von 2,01 Promille. Es erfolgten Anzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt.

Einbruch / Diebstahl

Am 06.09.2020 gegen 15:35 Uhr teilt der Hausmeister des alten Getreidesilos in der Nordstraße mit, dass in das Objekt eingebrochen wurde. Unbekannte Täter durchschnitten den Zaun zum Firmengelände, brachen ein Fenster auf und verschafften sich so Zugang zum Gebäude. Hier entwendeten der oder die Täter verschiedene Werkzeuge und elektrische Geräte einer Firma, welche mit dem Innenausbau beauftrag ist. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Der Wert der entwendeten Werkzeuge ist derzeit noch nicht bekannt.

Graffiti

Am 07.09.2020 gegen 03:00 Uhr teilt ein Sicherheitsdienst der Polizei Weimar mit, dass in der Zeit vom 06.09.2020, 22:00 Uhr bis zum 07.09.2020,02:50 Uhr durch unbekannte Täter das Schillerwohnhaus,eine Ziermauer in der Neugasse, ein Verkehrsschild sowie eine Haus-eingangstür in der Schillerstraße, mittels hellblauer Farbe besprüht wurden. Das Graffiti am Schillerwohnhaus hatte eine Größe von 1,5 Meter x 3 Meter. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Es erfolgte eine Anzeige wegen Sachbeschädigung.

PI Weimar R. Pavlicek

Die Polizei Weimar plant wieder Fahrradcodierugen

Die Weimarer Polizei plant am Montag, den 14. September zwischen 13 Uhr und 17 Uhr die vor der Pandemie regelmäßig durchgeführten Fahrradcodierungen wieder "aufleben" zu lassen. Natürlich ergeben sich aufgrund der Pandemie organisatorische Änderungen in der Planung und dem Ablauf.

Wir stellen uns das Prozedere wie folgt vor:

Die interessierten Fahrradbesitzer melden ihren Wunsch (Uhrzeit & Anzahl)entweder per mail (pi.weimar@polizei.thueringen.de) oder telefonisch (03643-8820) an die Polizei in Weimar. Anschließend werden die Termine dann per mail oder Telefon bestätigt. Hier gilt das Motto: "Wer zuerst kommt, malt zuerst". Somit versuchen wir lange Schlangen und Ansteckungsrisiken in Coronazeiten zu minimieren. Der Fahrradbesitzer benötigt dann zur Codierung eine Mund- und Nasenbedeckung, den notwendigen Eigentumsnachweis für das Fahrrad und ein Personaldokument.

Pößel Polizeihauptkommissar

