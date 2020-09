Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht der PI Weimar vom 06.09.2020

Weimar (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Freitag früh, kurz nach 05:00 Uhr, kam es in der Ackerwand in Blankenhain zu einem Brand von vier Papiercontainern, die letztlich komplett abbrannten. Bei dem Feuer wurde ein davor befindlicher Pkw Mazda ebenso beschädigt. Der insgesamt entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 5.500,- EUR. Hinweise zu dem oder den möglichen Brandverursacher(n) gibt es nicht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zum wiederholten Male kam es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zu einem Kellereinbruch in der Weimarer Richard-Wagner-Straße, wobei durch Unbekannte ein Fahrrad demontiert und dessen Federgabel inkl. Bremse entwendet wurde. Der 33-jährige Geschädigte bemerkte den Einbruch am Freitagmorgen als er sein Fahrrad aus dem Keller holen wollte. Weitere Keller wurden kurioserweise nicht angegriffen.

Im Rahmen einer Anzeigenaufnahme wegen eines versuchten Kellereinbruchs in der Warschauer Straße am Freitagabend in Weimar wurde dort ein 32-jähriger Mann schlafend festgestellt. Inwiefern er als Täter verantwortlich ist, wird noch ermittelt. Bei der entsprechenden Kontrolle der Person wurde dann noch eine kleine Menge Betäubungsmittel aufgefunden und folglich eine weitere Anzeige gefertigt.

Verkehrsgeschehen

Samstagnacht gegen 02:45 Uhr wurde ein 22-Jähriger aus Weimar mit seinem Pkw VW in der Ramslaer Straße von Schwerstedt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der dabei durchgeführte Atemalkoholtest schlug mit 0,93 Promille positiv an. Der junge Fahrer wird nun demnächst seinen Führerschein für einen Monat abgeben müssen.

