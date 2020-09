LPI-J: Pressebericht PI Apolda

Landespolizeiinspektion Jena

Am Freitag, den 04.09.2020 erfolgte in den Ortslagen Bad Sulza, Oßmannstedt und Wormstedt die Schulwegüberwachung. Dabei wurden 5 Verkehrsverstöße festgestellt und geahndet.

Am Freitagmorgen kam es um 07:55 Uhr in der Leutloffstraße in Apolda zu einem Verkehrsunfall. Ein Lkw stieß im Rahmen der Müllentsorgung beim Rangieren gegen einen geparkten Pkw Volkswagen. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 3010 Euro.

In der Nacht zum Samstag stellte in der Ortslage Kromsdorf ein 46-jähriger Mann eine männliche Person neben einem Fahrrad liegend fest. Kurze Zeit später rappelte sich die männliche Person auf und fuhr mit dem Fahrrad in Richtung Weimar-Tiefurt. Der Fahrradfahrer wurde in der Folge einer Kontrolle unterzogen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,90 Promille. Gegen den 23 Jahre alten Mann wird nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr geführt.

Am Freitagabend, gegen 19:45 Uhr kam es auf der B 87 Ortsausgang Oberroßla in Richtung Rödigsdorf zu einem Verkehrsereignis. Ein 66-jähriger Skodafahrer wurde dabei erst durch einen schwarzen Audi A4 bedrängt, anschließend trotz Gegenverkehr rasant überholt. Beim Überholvorgang musste ein entgegenkommendes Fahrzeug stark bremsen und ausweichen, damit ein Zusammenprall vermieden werden konnte. Der Fahrer dieses entgegenkommenden Fahrzeugs wird nun gebeten, sich bei der Polizei Apolda als Zeuge zu melden. In der Folge des Überholvorgangs bremste der Audi den Skoda aus. Der Fahrer des Audis stieg gestikulierend aus, der Skodafahrer ebenfalls. Aus dem Audi kamen noch weitere zwei Personen und versuchten die Situation zu schlichten. Gegen den noch unbekannten Fahrer des Audi A4 wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

