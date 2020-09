Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugenaufruf zu erneuter Sachbeschädigung am Skulpturenweg

Stadtroda (ots)

Am letzten Wochenende (Freitag, 28.08.2020 bis Montag, 31.08.2020) kam es zu einer Beschädigung einer Holzbank am Skulpturenweg in Stadtroda. Diese wurde aus der Verankerung gerissen und die Lehne verbogen. Hierdurch ist ein Schaden von 250 EUR entstanden. Erst vor kurzem wurde eine der Skulpturen beschmiert.

Zeugen, welche die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspketion Saale-Holzland unter der Telefonnummer 036428/640 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Saale-Holzland

Telefon: 036428 640

E-Mail: dsl.pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell