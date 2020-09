Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Presseinformation der PI Weimar vom 04.09.2020

Weimar (ots)

Gartengeräte entwendet

An einem in Holzdorf abgestellten Transporter machten sich Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag zu schaffen. Nachdem der oder die Täter eine der hinteren Scheiben eingeschlagen hatten, öffneten sie die Tür und gelangten so in den Innenraum. Aus dem Fahrzeug entwendeten sie in der Folge Gartengeräte wie Laubsauger und Heckenscheren im Wert von ca. 3.000 Euro.

Enkeltrick

Nachdem eine 91-jähirge Frau einen Anruf ihres Enkels bekam, der unbedingt Geld benötigte, da sein Auto auf der Durchfahrt kaputt gegangen ist, begab sich die Frau zu ihrer Hausbank. Dem dortigen Mitarbeiter sei Dank, besitzt die Weimarerin ihre Ersparnisse jetzt noch. Ihm kam diese Masche bekannt vor und er verständigte die Polizei. Leider kam ein persönlicher Kontakt mit dem vermeintlichen Enkel nicht mehr zu Stande, sodass der Täter nicht enttarnt werden konnte, der Frau aber zum Glück auch kein Schaden entstanden ist.

Handwagen entwendet

Im Verlauf des gestrigen Vormittags wurden aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Weimarer Altstadt zwei Handwagen entwendet. Wie der oder die Täter in den Keller gelangen konnten, ist noch unbekannt. Der Wert der Beute beläuft sich auf etwa 100 Euro. Die Polizei sucht Hinweise.

LKW-Fracht angegriffen

Gestern, zwischen Mittag und den frühen Abendstunden, machten sich nicht bekannte Täter an der Ladung eines Lkw zu schaffen, dessen Fahrer in seiner Kabine schlief. Während der spanische Fahrer seiner vorgeschriebenen Pause auf einem Rastplatz in Mellingen nachkam, kletterten der oder die Täter auf den Anhänger und zerstörten jeweils die Heckscheibe zweier geladener Mercedes. Nach ersten Erkenntnissen hatten es die Diebe wohl auf die Rücksitzbänke der Kleinbusse abgesehen. Nachdem sie an diesem Vorhaben aber scheiterten, verließen sie unverrichteter Dinge den Tatort. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder sonstige Hinweise hierzu geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Weimar unter 03643/882-0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de zu melden.

Leicht verletzt

Glimpflich ging gestern Vormittag ein Unfall in Weimar West aus. Ein Ehepaar (82, 83) lief, aufgrund der Tatsache, dass der Mann auf einen Rollator angewiesen ist, auf der Fahrbahn. In dieselbe Richtung rangierte nun ein 47-jähriger Postzusteller mit seinem Fahrzeug. Er übersah die beiden und touchierte sie in der Folge mit dem Trittbrett. Das Paar kam zu Fall und zog sich diverse Verletzungen zu, die zur Sicherheit im Krankenhaus medizinisch behandelt wurden.

