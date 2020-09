Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus dem Saale-Holzland-Kreis

Jena (ots)

Mittwochmorgen wurde durch der Diebstahl eines Baugerüstes gemeldet. Ein Mitarbeiter einer in Zöllnitz befindlichen Großbaustelle teilte hierbei mit, dass ein bereits am 21- August zurückgebautes Baugerüst zur Abholung durch die Firma auf dem Gelände bereit lag. Zwar erfolgte die Abholung des Gerüstes, jedoch nicht durch die berechtigte Firma.

Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Saale-Holzland unter 036428 - 640 zu melden.

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnte am Mittwochnachmittag ein 52-jähriger Fahrer eines Pkw Peugeot in der Straße Am Heerweg in Kahla festgestellt werden, welcher keinen Führerschein vorweisen konnte. Eine Prüfung ergab, dass nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und somit auch nicht befugt ein Kraftfahrzeug im öffentlichen Straßenverkehr zu führen. Zur Unterbindung der Weiterfahrt erfolgte die Sicherstellung des Fahrzeugschlüssels. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Telefon: 03641- 81 1503

E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell