Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Presseinformation der PI Weimar vom 03.09.2020

Weimar (ots)

Türen beschädigt

In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch gelang ein unbekannter Täter in ein Mehrfamilienhaus am Stadtring. An zwei Wohnungstüren wird durch den Unbekannten Klebstoff in die Schlösser gepresst. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Hinweise zum Täter gibt es nicht.

Fahrzeuge beschädigt

Ebenfalls in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch machten sich Unbekannte an Fahrzeugen zu schaffen, die in der Buttelstedter Straße auf einem Parkplatz abgestellt waren. An einem Transporter und einem BMW wurde jeweils ein Reifen so beschädigt, dass keine Reparatur mehr möglich ist. Außerdem entwendeten der oder die Täter jeweils das hintere Kennzeichen. Die Polizei Weimar sucht Zeugen, die Hinweise zur Tat oder Täter geben können.

Unter Alkohol gefahren

In der Weimarer Friedensstraße unterzogen Beamte der PI Weimar gestern Abend die Fahrerin eines Nissans einer Verkehrskontrolle. Dabei stellte sich heraus, dass die 48-jährige Fahrerin alkoholisiert war. Ein mit ihr durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Die Frau wurde zur Blutentnahme ins Klinikum verbracht. Ihren Führerschein stellten die Beamten sicher. Ähnlich erging es einem 34-Jährigen in der Martin-Luther-Straße. Als der Weimarer mit seinem Polo einer Kontrolle unterzogen wurde, nahmen auch hier die Beamten den Geruch von Alkohol wahr. Ein Test mit dem Mann ergab einen Wert von 0,6 Promille. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Weimar

Telefon: 03643 8820

E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell