Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht PI Apolda vom 03.09.2020

Apolda (ots)

Am 02.09.2020, gegen 07:25 Uhr meldete ein aufmerksamer Bürger eine Dieselspur in Apolda, auf der B 87, ab der ARAL-Tankstelle fast bis zur Ortslage Rannstedt. Die Freiwillige Feuerwehr Apolda kam zum Einsatz und stellte fest, dass die Verunreinigung der Fahrbahn bereits im Bereich des Parkplatzes zum "Hotel am Schloss" in der Jenaer Straße beginnt. Ein Verursacherfahrzeug konnte nicht ermittelt werden.

Am 02.09.2020, kurz nach 14 Uhr kam es in Apolda, Über dem Dieterstedter Bache zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Audi und einem Citroen. Der Audi befuhr die Straße Über dem Dieterstedter Bache stadtauswärts als der Citroen unvermittelt aus einer Einfahrt auf der rechten Straßenseite heraus fuhr, offenbar ohne des vorfahrtsberechtigten Audi zu beachten. Es kam zum Zusammenstoß. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt 11.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Im Ernst-Thälmann-Ring in Apolda wurde kurz vor Mitternacht, am 02.09.2020 ein Sachverhalt gemeldet, bei dem ein Pkw auf einen anderen selbstständig aufgerollt sei. Eine Prüfung vor Ort bestätigte dies. Offenbar war die Handbremse nicht angezogen, so dass sich der Pkw eigenständig in Bewegung setzte. Da an beiden Fahrzeugen kein Sachschaden entstanden war, erfolgte auch keine Unfallaufnahme.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Apolda

Telefon: 03644 541225

E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell