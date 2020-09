Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus dem Saale-Holzland-Kreis

Jena (ots)

Dienstagnachmittag, kurz nach 15 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall, wobei eine Person verletzt wurde. Ein Linienbus befuhr den Teufelstalweg in der Ortslage Mörsdorf als unvermittelt ein 11-jähriger Junge mit seinem Fahrrad direkt vor dem Bus die Straße querte. Trotz sofortiger Notbremsung des Busfahrers konnte der Zusammenstoß mit dem Fahrrad nicht verhindert werden. In Folge des Bremsvorgangs wurde ein 62-jähriger Fahrgast nach vorn geschleudert und erlitt Verletzungen, welche anschließend im Krankenhaus behandelt werden mussten. Sowohl am Linienbus als auch am Fahrrad entstand Sachschaden. Der Junge blieb zum Glück unverletzt und kam, wie auch der Busfahrer, mit einem Schrecken davon.

Kurz vor 20:00 Uhr wollten Beamte der Polizeiinspektion Saale-Holzland am Dienstagabend am Grünstädter Platz in Hermsdorf einen Pkw Skoda kontrollieren. Nachdem die Fahrerin dies bemerkte, versuchte sie sich der Kontrolle zu entziehen, was schlussendlich jedoch nicht gelang. Den Beamten wurde auch schnell klar warum die 21-Jährige sich nicht kontrollieren lassen wollte: Der Skoda ist zwar auf ein Familienmitglied zugelassen, jedoch hatte sie nicht den benötigten Autoschlüssel. So steckte anstatt dessen ein Schraubendreher im Zündschloss. Darüber hinaus verlief ein durchgeführter Drogentest bei der Fahrerin positiv. Da es keine Möglichkeit gab das Fahrzeug vor Ort abgeschlossen und gesichert abzustellen, wurde es sichergestellt und abgeschleppt. Die 21-Jährige erhielt zudem eine Anzeige wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss.

