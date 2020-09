Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Presseinformation der PI Weimar vom 02.09.2020

Weimar (ots)

Fahrrad gefunden

Durch eine Anwohnerin der Paul-Schneider-Straße wurde der PI Weimar gestern Morgen mitgeteilt, dass an dem Haus ein Fahrrad abgestellt wurde, dass aber offensichtlich niemanden aus dem Haus gehört. Eine routinemäßige Überprüfung der Rahmennummer ergab, dass das Mountainbike im Juli in der Altstadt entwendet wurde.

In Hostel eingebrochen

In der Nacht von Sonntag zu Montag brachen Unbekannte in ein Hostel in der Weimarer Steubenstraße ein. Nachdem er oder sie die Eingangstür überwunden hatten, begaben sie sich in die Küche, aus welcher sie einen Tresor mit Bargeld entwendeten. In Summe beläuft sich der Wert des Beutegutes auf über 1.000 Euro.

Ohne Fahrschein

Von Kollegen der Bundespolizei erhielt die PI Weimar die Bitte, eine Zugbegleiterin zu unterstützen, da sie sich momentan selbst nicht in Weimar befanden. Im Zug soll sich eine Frau befinden, die keinen Fahrschein besitzt. Eine Kommunikation mit ihr sei aber auch nicht möglich, da sie der deutschen Sprache nicht mächtig sei. Am Bahnhof trafen die Polizisten auf eine Frau aus Bulgarien, die nicht nur keinen Fahrschein für ihre Zugfahrt vorweisen konnte, sondern ebenso wenig ein Ausweispapier bei sich hatte. Erst im Zusammenwirken mit der baden-württembergischen Polizei konnte die Identität der Frau zweifelsfrei geklärt werden. Dort ist die 53-Jährige nämlich bereits polizeilich bekannt gewesen. Im Anschluss konnte die Frau wieder entlassen werden. Eine Anzeige wegen des Erschleichens von Leistungen wurde gefertigt.

Tor beschädigt

In der Nacht von Sonntag zu Montag wurde durch einen unbekannten Täter ein Tor einer Kleingartenanlage beschädigt. Möglicherweise durch rabiates Übersteigen wurden Außenteile des Schlosses sowie der Knauf eines Holztores des Kleingartenvereins "Am Galgenberg" beschädigt. Hinweise zum Verursacher gibt es derzeit noch nicht.

