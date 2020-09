LPI-J: Pressebericht Polizeiinspektion Apolda

Landespolizeiinspektion Jena

Im Rahmen der "Schulwegüberwachung", welche insbesondere jetzt zum Schuljahresanfang verstärkt stattfindet, wurden am 01.09.2020 durch Beamte der Polizeiinspektion Apolda an diversen Schulen in Apolda und im Landkreis einige Ordnungswidrigkeiten festgestellt und geahndet. Wir möchten in diesem Zusammenhang einmal mehr darauf hinweisen, wie wichtig es ist, dass alle Eltern eigenverantwortlich und im Sinne der Kinder, ihrer eigenen aber auch fremder, für einen sicheren Schulweg sorgen. Nach der langen Ferienpause müssen sich besonders die kleineren unter ihnen erst wieder an die morgendlichen Abläufe gewöhnen, oder sind gar zum ersten Mal alleine als Fußgänger im Straßenverkehr unterwegs. Fahren Sie, vor allem im Bereich der Schulen, mit angemessener Geschwindigkeit, nutzen Sie eine altersgerechte Sitzerhöhung, schnallen Sie Ihre Kinder ordnungsgemäß an und parken Sie nur in den ausgewiesenen Parkflächen! Nur so kann der Schulstart für alle Beteiligten auch gut gelingen. Vielen Dank!

Am 01.09.2020, gegen 08:30 Uhr meldete sich ein 92jähriger Mann bei der Polizei inApolda, dass er auf der Kreuzung am Viadukt in Apolda stünde und sein Fahrzeug nicht mehr anspringt. Der Pkw wurde in der Folge von Polizeibeamten der PI Apoldaaus dem Kreuzungsbereich geschoben, so dass der Verkehr alsbald wieder fließen konnte, und im Nachgang abgeschleppt. Vermutlich war eine defekte Batterie Schuld.

Unbekannte Täter verschafften sich am 01.09.2020, in der Zeit von 09:30 Uhr bis 14:30 Uhr in der Ortslage Stobra, im Stobraer Steinbruch durch Aufschneiden eines Vorhängeschlosses Zutritt zu einem Gartengrundstück. Das darin befindliche Gartenhaus wurde auch betreten, entwendet wurde hieraus jedoch nichts. Die Täter nahmen im Anschluss einen Verschlussriegel vom Tor sowie eine Solarlampe mit. Der Sachschaden als auch der Wert des Beutegutes betragen je 20 Euro.

Am 01.09.2020, kurz vor Mitternacht kam es nahe der Ortslage Ulrichshalben zu einem Wildunfall mit einem Reh. Ein Bus hatte das Tier, welches unvermittelt von links auf die Fahrbahn sprang, erfasst. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhevon ca. 200 Euro, das Reh verendete in Folge des Zusammenstoßes an der Unfallstelle.

