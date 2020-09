LPI-J: Zeugenaufruf

Landespolizeiinspektion Jena

Bereits am 24. August 2020 ereignete sich n 16:00 Uhr ein Verkehrsunfall in der Dornburger Straße in Jena. Ein 86-Jähriger war mit seinem E-Bike in Richtung Zwätzen unterwegs. Auf Höhe der Nordschule wurde er von einem Pkw überholt. Hierbei hielt der Fahrzeugführer nicht den ausreichenden Seitenabstand zum Radfahrer ein, sodass der 86-Jährige sich bedrängt fühlte. Dies hatte zur Folge, dass er im Anschluss ein Ausweichmanöver begann, mit den Rädern in das Gleisbett geriet und zu Fall kam. Hierbei zog er sich Verletzungen zu und wurde im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Pkw, welcher unbekannt ist, entfernte sich, ohne seinen Pflichten als Unfallteilnehmer gerecht zu werden.

Zeugen, welche Angaben zum Tathergang, dem Fahrzeug bzw. dem Fahrzeugführer machen können, werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst Jena unter 03641 - 81 1113 zu melden.

