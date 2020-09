Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugenaufruf

Jena (ots)

Am 24. August 2020, gegen 23:30 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Fahrer eines schwarzen Pkw Renault die Jenaer Stauffenbergstraße in Richtung Fritz-Ritter-Straße. Auf Höhe des dortigen Imbisswagens befanden sich drei männliche Personen, welche mit ihren Fahrrädern am Fahrbahnrand standen. Beim Vorbeifahren an dieser Personengruppe rief eine der drei Personen dem 19-jährigen etwas zu. In der weiteren Folge begaben sich die drei Personen auf ihre Fahrräder und fuhren dem Pkw zügig hinterher. Aufgrund dessen bog der 19-Jährige in die Werner-Seelenbinder-Straße ein und befand sich vor dem Gebäude des Stadtteilzentrums LISA. Da dies eine Sackgasse ist, wendete er seinen Pkw und fuhr wieder in Richtung Stauffenbergstraße. Hier erblickte er wieder zwei der drei Personen, wobei sich eine neben und eine auf der Fahrbahn befand. Als der 19-Jährige an der auf der Fahrbahn befindlichen Person vorbei fuhr, warf dieser sein Fahrrad an die rechte Kotflügelseite des Renault und trat anschließend noch gegen das rechte Heck. Der entstandene Schaden am Pkw wird mit ca. 1.000,- Euro beziffert.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich beim Inspektionsdienst Jena unter 03641 - 81 1113 zu melden.

