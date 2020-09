LPI-J: Meldungen aus dem Saale-Holzland-Kreis

Landespolizeiinspektion Jena

Montagnachmittag, gegen 17:30 Uhr, wurde die Polizei über eine Nachbarschaftsstreitigkeit in Stadtroda informiert. Zwei Mietparteien eines Hauses in der Straße An der Roda gerieten wegen des Geräuschpegels der Kinder in Streit. Dieser eskalierte dahingehend, dass eine 20-jährige Mieterin einen 26-Jährigen und eine 17-Jährige beleidigte und sogar Schläge androhte. Durch die eingesetzten Beamten konnte der Streit geschlichtet werden. Gegen die 20-Jährige Täterin wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Am Montagabend ging bei der Polizei Saale-Holzland die Meldung ein, dass es erneut zu einer Sachbeschädigung einer Sitzbank gekommen sei. Zwischen dem 28. und 31. August beschädigten unbekannte Täter eine Bank am Skulpturenweg in der Straße Im Lohmholz. Ähnliche Beschädigungen kamen in der Vergangenheit des Öfteren vor.

Wer Hinweise zur Tat oder Tätern geben kann wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Saale-Holzland unter 036428-640 zu melden.

