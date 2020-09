Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus Jena

Jena (ots)

Montagvormittag, kurz nach 11:00 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in der Maria-Pawlona-Straße, wobei eine Person verletzt wurde. Eine 77-jährige Fahrerin eines Pkw Renault wollte rückwärts aus einer seitlichen Parkbucht ausparken und übersah hierbei die dahinter befindliche 76-jährige Fußgängerin. In Folge des Zusammenstoßes stürzte die Fußgängerin, verletzte sich und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Gestern Abend, kurz nach 20:30 Uhr, ereignete sich eine körperliche Auseinandersetzung von einem Einkaufscenter in der Hermann-Pistor-Straße. Ein 34-Jähriger lief und war in ein Telefonat vertieft. Daraufhin rempelte er aus Versehen gegen einen 38-jährigen Passanten. Diese beschimpfte und beleidigte den 34-Jährigen unverzüglich. In der weiteren Folge schlug und trat er noch in Richtung des 34-Jährigen und verletzte hierbei den Geschädigten leicht. Kurz nach der Auseinandersetzung entfernte sich der Täter in unbekannte Richtung.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst Jena unter 03641-810 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Telefon: 03641- 81 1503

E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell