Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Presseinformation der PI Weimar vom 01.09.2020

Weimar (ots)

Zeugen nach Einbruch gesucht

Am gestrigen Montag kam es in der Erfurter Straße zu einem Einbruch in ein im Bau befindlichen Mehrfamilienhaus. Als die Bewohnerin nach Hause kam, traf sie im Flur auf zwei Jugendliche. Sofort flüchteten die beiden durch ein offen stehendes Fenster, vermutlich auf demselben Weg, wie sie schon ins Haus gelangten. Allem Anschein nach durchsuchten die Jungen mehrere Räume. Ob etwas entwendet wurde, konnte bisher noch nicht geklärt werden. Nach Angaben der Bewohnerin handelte es sich bei den Jugendlichen um zwei 12-14-jährige Jungen. Einer sei ca. 1,60 groß gewesen und schlank. Er trug einen roten Pullover, dunkle lange Hosen und eine Bauchtasche. Der zweite Junge war etwas größer und kräftiger. Bekleidet war er mit einem grauen Kapuzenpullover und einer knielangen Jeans. Zeugen die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Weimar unter 03643/882-0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de zu melden.

E-Bike entwendet

Eine Mitarbeiterin der städtischen Verwaltung musste am Montagmorgen den Verlust ihres E-Bikes feststellen. Das Rad war an einem extra dafür vorgesehenen Fahrradständer angeschlossen worden. Der oder die dreisten Diebe ließen das Vorderrad, an welchem es angeschlossen war, zurück und bedienten sich einfach eines anderen Rades, welches an anderer Stelle angeschlossen war.

Radfahrer leicht verletzt

Gestern Vormittag befuhr ein 33-jähriger Mann mit seinem Fahrrad die Carl-August-Allee aus Richtung Bahnhof kommend. Gleichzeitig war die Fahrerin eines Nissans in der Carl-von-Ossietzky-Straße unterwegs. An der Kreuzung der beiden Straßen übersah die 54-Jährige den vorfahrtsberechtigten Radfahrer. Dieser bremste zwar stark ab, konnte aber eine Kollision mit dem Auto nicht mehr verhindern. Durch den Zusammenstoß kam der Radler zu Fall und verletzte sich leicht am Arm. Eine ärztliche Behandlung war nicht notwendig. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Nicht verkehrstüchtig

Bei einer in Tröbsdorf durchgeführten Verkehrskontrolle gestern Nachmittag wurde von den Polizisten ein 45-jähriger Renault-Fahrer kontrolliert. Aus dem Fahrzeuginneren roch es nach Alkohol, sodass mit dem Mann ein Alkoholtest durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Wert von knapp 0,7 Promille, weswegen gegen den Mann ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet wurde. Ebenfalls mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige muss ein Ford-Fahrer rechnen. Bei dem 20-jährigen Kranichfelder reagierte ein durchgeführter Drogenvortest positiv. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Weimar

Telefon: 03643 8820

E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell