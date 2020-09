Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation vom 01.09.2020 der PI Apolda

Apolda (ots)

Kriminalitätsgeschehen

In der Zeit vom 28.08.2020 bis 30.08.2020 wurde in Zottelstedt eine Hauskatze mit einem Spitzdiabololuftgewehrgeschoss verletzt. Die Besitzerin entfernte das Geschoss selbständig aus dem Nacken ihrer traumatisierten Katze. Dieser geht es den Umständen entsprechend gut. Vom Täter fehlt aktuell jedoch jede Spur.

Verkehrsgeschehen

Bei den alljährlich zum Schulbeginn durchgeführten Schulwegüberwachungen am gestrigen Tag, 31.08.2020 in den Ortslagen Apolda und Bad Sulza stellten Beamte der PI Apolda insgesamt 11 Verkehrsverstöße fest. Die Polizei weist darauf hin, gerade in den Bereichen von Schulen, Kindertagesstätten und Wegen zu diesen besondere Obacht gegenüber Kindern zu geben. Gerade bei den Jüngsten unserer Verkehrsteilnehmer muss noch mit falschem Verkehrsverhalten gerechnet werden. Eltern und Erziehungsberechtigte sollten mit verkehrsgerechtem Verhalten ein Vorbild sein.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Apolda

Telefon: 03644 541225

E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell