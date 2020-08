Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht

Apolda (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle Samstagnacht wurde in Apolda, Buttstädter Straße der Fahrer eines PKW VW festgestellt, welcher nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist dafür aber unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand, sein Fahrzeug führte. Entsprechende Anzeigen wurden aufgenommen.

Mit über 2,0 Promille und ohne Führerschein wurde am Samstagmittag der Fahrer eines PKW VW in Schmiedehausen festgestellt.

In der Nacht von Freitag zu Samstag verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zum Außenbereich eines Einkaufsmarktes in Apolda, Hanfstraße und entwendeten mehrere Blumentöpfe und Mörtelkübel. Das genaue Beutegut muss noch ermittelt werde.

Am Ortsausgang von Niedertrebra Richtung Bad Sulza sägten 3 unbekannte Täter am Samstagabend gegen 22:30 Uhr zunächst mit einer Elektrosäge an einem Baum. Als diese nicht mehr funktionierte schlugen sie mit einer Axt auf den Baum ein. Als sie einen Zeugen bemerkten, flüchteten die Randalierer.

Zeugen werden gebeten sich telefonisch bei der Polizei in Apolda unter der Rufnummer 03644-5410 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Apolda

Telefon: 03644 541225

E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell