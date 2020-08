Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemeldung Inspektionsdienst LPI Jena vom 28.08.2020 bis 30.08.2020

Jena (ots)

Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein

Am Freitagmittag wurde der Polizei Jena ein Verkehrsunfall im Bereich der Kreuzung Camburger Straße/Scharnhorststraße gemeldet. Die eingesetzten Beamten stellten drei beteiligte Fahrzeuge fest, welche stadtauswärts unterwegs gewesen sind. Zum Unfallhergang wurde bekannt, dass zwei der beteiligten Fahrzeuge an der roten Ampel anhielten. Die 33-jährige Fahrzeugführerin eines Toyota bemerkte dies zu spät und fuhr auf die stehenden Autos auf. Hierbei wurden die Unfallverursacherin und die Insassin eines weiteren Fahrzeuges leicht verletzt. Der Pkw der Unfallverursacherin war so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass die junge Frau unter dem Einfluss von Drogen stand und nicht im Besitz eines Führerscheins war. Mit ihr wurde anschließend eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Polizei Jena stellt zwei gesuchte Straftäter

Am Freitagnachmittag, kurz nach 16 Uhr, stellten Beamte der Polizei Jena in der Karl-Marx-Allee zwei schlafende Männer fest, die auf einer Wiese lagen. Bei der folgenden Kontrolle stellte sich zunächst heraus, dass beide stark alkoholisiert waren. Ausweisdokumente konnten sie nicht vorweisen. Da eine Tasche mit einer größeren Menge neuer Bekleidungsstücke und Spirituosen mit Verkaufsetiketten aufgefunden wurde, wofür kein Kassenzettel vorlag, wurden beide zur Klärung der Identität auf die Polizeidienststelle verbracht. Erst nach längerer Befragung konnte die Identität der beiden Personen geklärt werden. Es stellte sich heraus, dass es sich um 2 flüchtige Straftäter handelt, die in der Nähe von Bad Hersfeld in Hessen einen Audi entwendeten und mit diesem einen 67-jährigen Mann angefahren hatten. Gegen die beiden 25 und 29-jährigen polnischen Staatsbürger wird wegen versuchtem Totschlag, Besonders schwerem Fall des Diebstahls und Ladendiebstahl ermittelt. Die Täter wurden noch am Festnahmetag an die Zuständige Polizeidienststelle übergeben. Nach einer Haftvorführung vor Gericht wurde gegen beide Personen Haftbefahl erlassen und es erfolgte die Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt.

