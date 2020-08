Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Apolda vom 30.08.2020

Apolda (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Ein Diebstahl ereignete sich am Freitag, den 28.08.2020 um 17:53 Uhr in der Goerdeler Straße 3, Apolda. Zwei unbekannte Täter, 1x männlich, 1x weiblich, betraten in zeitlichem Abstand das dort befindliche Geschäft. Gegenüber der Verkäuferin gab der männliche Täter vor, eine Zeitschrift zunächst zu kaufen und dann umtauschen zu wollen. Durch die Ablenkung gelangen beide Täter kurz hinter den Tresen des Geschäfts und verlassen selbiges im Anschluss. Durch die Verkäuferin wird kurz darauf festgestellt, dass aus einem neben der Kasse befindlichen Behältnis ein vierstelliger Bargeldbetrag durch die Täter entwendet wurde. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich persönlich oder telefonisch bei der Polizeiinspektion Apolda zu melden.

Ein weiterer Diebstahl ereignete sich in der Nacht von Freitag, den 28.08.2020, 23:00 Uhr, zum Samstag, 29.08.2020, 09:30 Uhr. Durch unbekannte Täter wurden insgesamt 4 Lampen mit Werbeaufdruck aus dem Außenbereich einer Gaststätte in der Leutloffstraße 44, Apolda, aus ihren Verankerungen gerissen. Drei der Lampen wurden komplett entwendet, eine Lampe verblieb beschädigt vor Ort. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich persönlich oder telefonisch bei der Polizeiinspektion Apolda zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Apolda

Telefon: 03644 541225

E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell