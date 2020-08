Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Presseinformation der PI Weimar vom 28.08.2020

Weimar (ots)

Scheiben eingeschlagen

Von Mittwoch auf Donnerstag schlugen Unbekannte die Scheiben mehrerer Fahrzeuge ein. So wurde beispielsweise bei einem am Lindenberg stehenden BMW die Scheibe der Fahrertür eingeschlagen, um ins Fahrzeuginnere zu gelangen. Aus diesem entwendeten der oder die Täter das Hinterrad eines Fahrrades, ein Navigationsgerät und mehrere Kabel. Am Auto entstand ein Schaden von etwa 700 Euro. Der Wert des Beuteguts beläuft sich auf fast 500 Euro. Ähnlich gingen der oder die Täter am Parkplatz Am Stadion vor. Auch hier wurde an einem Fahrzeug die Scheibe der Fahrertür zerstört, um ins Innere zu gelangen. Aus dem Skoda wurden eine Sonnenbrille und eine Tasche entwendet. Hier beläuft sich der Wert des Beutegutes auf etwa 50 Euro; die Schadenshöhe auf ca. 300 Euro. Hinweise zu dem oder den Tätern gibt es derzeit noch nicht. Die Polizei Weimar sucht Zeugen.

Firmen beklaut

Ebenfalls in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag brachen unbekannte Diebe in ein Firmengelände in der Döbereinerstraße ein. Er oder sie durchschnitten den Zaun, um auf das Gelände zu gelangen. Abgesehen hatten es die Diebe auf Baumaschinen. Zum Abtransport der zwei Rüttelplatten und mehrerer Aufbruchhammer im Wert von über 15.000 Euro müssen der oder die Täter mit einem Anhänger da gewesen sein. Aus der Ettersburger Straße teilte der zuständige Bauleiter einer Baustelle der Polizei mit, dass es zu einem Einbruch gekommen ist. Die Täter brachen das Kellerfenster des im Bau befindlichen Hauses auf und drangen so ein. Hier entfernten sie ca. 50m bereits verbautes Kupferrohr und entwendeten dieses. Hierdurch entstand ein Schaden von etwa 800 Euro. Durch das beschädigte Fenster kamen noch etwa 250 Euro hinzu. Auch in diesen beiden Fällen bittet die Polizei Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern machen können, sich unter 03643/882-0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de zu melden.

Geschlagen

Aus noch nicht bekanntem Grund kam es gestern Abend zu einer körperlichen Auseinandersetzung in einem Supermarkt in Blankenhain. Ein Mann wurde von drei anderen Personen (zwei Männern und einer Frau) geschlagen. Der Grund hierfür ist derzeit nicht bekannt. Ebenso wenig sind die Beteiligten bekannt - die Schläger fuhren nach der Tat in unbekannte Richtung davon und das Opfer lehnte jegliche Hilfe ab. Der Mann entfernte sich ebenfalls vom Tatort noch vor Eintreffen der informierten Polizei.

Verkehrsunfallgeschehen

Am Donnerstagmorgen ereignete sich auf dem Stadtring ein Verkehrsunfall, bei dem eine 37-jährige Frau leicht verletzt wurde. Diese fuhr in ihrem BMW die Fuldaer Straße entlang, als das Verkehrsaufkommen sie zum Bremsen zwang. Eine hinter ihr fahrende 47-jährige Frau realisierte dies zu spät und fuhr mit ihrem Skoda auf den BMW auf. Durch den Aufprall erlitt deren Fahrerin Verletzungen, welche im Klinikum behandelt wurden. An den beiden Pkw entstand Sachschaden. Als ein 33-Jähriger gestern Nachmittag mit seinem Transporter von der Ausfahrt eines Hotels Nahe Nohra auf die B7 auffahren wollte, übersah er einen Opel, der aus Richtung Weimar kam. Beide Fahrer konnten einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Bei der Kollision wurde der 48-jährige Opelfahrer verletzt und musste ins Krankenhaus zur ärztlichen Versorgung gebracht werden. Die Beschädigungen an den Fahrzeugen waren so stark, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die B7 war für etwa eine Stunde voll gesperrt. Der Verkehr wurde durch das Gewerbegebiet umgeleitet.

