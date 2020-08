Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht

Apolda (ots)

In der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag wurden in Bad Sulza, Camburger Straße sechs Gartenlauben gewaltsam aufgebrochen und unbekannte Täter suchten offensichtlich nach verwertbarer Beute. In einer Laube wurde der Warmwasserboiler mit Armatur entwendet und das Wasser flutete dadurch den Bungalow. Es entstand insgesamt ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

In der Zeit vom 26.08.2020, 15:00 Uhr bis 27.08.2020, 09:00 Uhr beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug (vermutlich Bus oder LKW) in Münchengosserstedt, Gebrüder-Förster-Straße die Dachrinne und Holzbalken an einem Haus und verließ pflichtwidrig die Unfallstelle.

Zeugen werden gebeten sich telefonisch bei der Polizei in Apolda unter der Rufnummer 03644-5410 zu melden.

