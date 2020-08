Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 27.08.2020

Weimar (ots)

Unfallflucht

In der Nacht vom 26.08. zum 27.08.2020 wurde in der Marcel-Paul-Straße ein parkender Pkw durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Vermutlich fuhr der Verursacher beim Ausparken rückwärts gegen die Fahrzeugfront des Geschädigten. Im Anschluss verließ er unerlaubt die Unfallstelle. Am Pkw entstand Sachschaden am vorderen rechten Kotflügel.

Unfallflucht

Am 26.08.2020 gegen 15:45 Uhr parkte ein Pkw-Fahrer vor der Filiale einer Zoohandlung in der Industriestraße. Als er nach 20 Minuten zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er eine Delle in der Fahrertür fest. Vermutlich hatte ein anderer Pkw beim Ausparken den Schaden verursacht und unerlaubt die Unfallstelle verlassen. Am Pkw des Geschädigten entstand Sachschaden in Höhe von ca. 600 Euro.

Diebstahl

Am 26.08.2020 gegen 11:00 Uhr stellten Mitarbeiter einer Baufirma fest,dass aus einem Rohbau in der Marcel-Paul-Straße 46, zwei bereits montierte Verteilerkästen für Fußbodenheizungen entwendet wurden. Das Diebesgut hat einem Wert von ca. 1.200 Euro. Hinweise zu dem oder den Tätern liegen derzeit nicht vor.

Graffiti

Unbekannte Täter besprühten in der Zeit vom 25.08.2020, 20:00 Uhr bis zum 26.08.2020, 08:00 Uhr die Mauer einer Hofeinfahrt in der Jakobstraße. Ein Schriftzug, 1,30 m X 50 cm mittels roter Farbe, ein weiterer Schriftzug , ca. 2 m x 3,40 m in schwarzer Farbe. Hinweise zu den Tätern liegen nicht vor. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro.

Kontrolle

Durch Beamte der Polizei Jena wurde in den Nachmittagstunden des 26.08.2020, eine Geschwindigkeitskontrolle in der Ortslage Schwerstedt durchgeführt. Bei insgesamt 401 gemessenen Fahrzeugen, wurden 65 Überschreitungen festgestellt. Schnellster war ein Fahrzeugführer mit 62 km/h, bei einer zulässigen Geschwindigkeit von 30 km/h.

