LPI-J: Pressebericht

Nicht beachtet hat der Fahrer eines LKW am gestrigen Tag zwei vor ihm verkehrsbedingt haltende PKW zwischen Apolda und Rödigsdorf und fuhr auf diese auf. Dabei entstand ein Sachschaden von ca. 7.000 Euro. Die beiden PKW mussten abgeschleppt werden.

Als die Bewohnerin eines Einfamilienhauses in Apolda, Bremer Straße kurz vor Mitternacht nach Hause kam, bemerkte sie einen fremden Mann in ihrem Haus, welcher darauf die Flucht ergriff. Er war durch das Aufhebeln der Terrassentür in das Haus eingedrungen, hatte sämtliche Schränke im Haus durchsucht und diverse Gegenstände zum Abtransport bereitgestellt. Der Einsatz eines Fährtenhundes blieb leider erfolglos.

Zeugen werden gebeten sich telefonisch bei der Polizei in Apolda unter der Rufnummer 03644-5410 zu melden.

