Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Presseinformation der PI Weimar vom 26.08.2020

Weimar (ots)

Die Polizei Weimar plant wieder Fahrradcodierugen

Die Weimarer Polizei plant am Montag, den 14. September, zwischen 13 Uhr und 17 Uhr, die vor der Pandemie regelmäßig durchgeführten Fahrradcodierungen wieder "aufleben" zu lassen. Natürlich ergeben sich aufgrund der Pandemie organisatorische Änderungen in der Planung und dem Ablauf. Wir stellen uns das Prozedere wie folgt vor:

Die interessierten Fahrradbesitzer melden ihren Wunsch (Uhrzeit & Anzahl) entweder per Mail (pi.weimar@polizei.thueringen.de) oder telefonisch (03643-8820) an die Polizei in Weimar. Anschließend werden die Termine dann per Mail oder Telefon bestätigt. Hier gilt das Motto: "Wer zuerst kommt, malt zuerst". Somit versuchen wir lange Schlangen und Ansteckungsrisiken zu Coronazeiten zu minimieren.

Der Fahrradbesitzer benötigt dann zur Codierung neben einer Mund-Nasenbedeckung den notwendigen Eigentumsnachweis für das Fahrrad und ein Personaldokument.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Weimar

Telefon: 03643 8820

E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell