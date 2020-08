Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 26.08.2020

Weimar (ots)

Fahrschullehrerin beschimpft

In einem Fahrschulauto befuhr ein 17-Jähriger in Begleitung seiner Fahrlehrerin die B7 in Richtung Weimar. Kurz vor der Stadt überholten sie einen Radfahrer. Da der Radler allerdings der Meinung war, dass während des Überholens nicht genug Abstand eingehalten wurde, nutzte er die rote Ampel an der Kreuzung Erfurter Straße / Fuldaer Straße dazu, diesen Umstand kund zu tun. Nur suchte er dazu nicht das Gespräch, sondern warf sein Rad vor das Auto, machte Fotos von den Insassen und beschimpfte auf Nachfrage der Fahrschullehrerin diese auch noch. Als die Frau ausstieg, um das Fahrrad zur Seite zu räumen, schubste der Mann sie weg. Um eine weitere Eskalation zu vermeiden, wies die Frau ihren Schüler an, weiter zu fahren. Am Busbahnhof kam es zu einem erneuten Zusammentreffen beider Parteien. Erst als der Radfahrer darauf hingewiesen wurde, dass mittlerweile die Polizei zur Klärung der Sache verständigt wurde, fuhr er in unbekannte Richtung davon.

Motorradfahrer gestürzt

Am Dienstagnachmittag fuhr ein 23-jähriger Motorradfahrer die L1060 von Lößnitz nach Söllnitz entlang. In einer Linkskurve verlor das Hinterrad des Motorrades an einer Bodenwelle den Fahrbahnkontakt. Hierdurch kam der Mann zu Fall und stürzte auf die Fahrbahn. Bei dem Sturz wurde der Mann verletzt, sodass er zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Sein Motorrad musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

Mit aber ohne Führerschein

Am Dienstagabend geriet auf dem Stadtring ein 46-jähriger Mann in seinem Mercedes in eine Verkehrskontrolle. Beim Überprüfen seiner Dokumente stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Fahrverbot verhangen wurde. Der Aufforderung seinen Führerschein abzugeben, kam der Weimarer aber bisher nicht nach. Damit handelte er sich eine Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein. Sein Führerschein wurde zudem zur Durchsetzung des behördlichen Fahrverbotes sichergestellt.

Unter Alkohol gefahren

Gestern Abend, gegen 21:00 Uhr erhielten die Beamten der PI Weimar den Hinweis, dass auf der Berkaer Straße in Richtung Stadtmitte eine Frau mit ihrem Volvo fährt, welche kurz zuvor stark schwankend in ihr Auto gestiegen war und erheblich alkoholisiert wirkte. Die Frau konnte durch die Polizisten an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden. Den Beamten gegenüber äußerte die 44-Jährige, dass sie zwar Alkohol getrunken hätte, aber erst nachdem sie zu Hause ankam. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 3,3 Promille. Hieraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet, um den Blutalkoholwert zur Tatzeit zu ermitteln.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Weimar

Telefon: 03643 8820

E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell