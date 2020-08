LPI-J: Pressebericht

Landespolizeiinspektion Jena

Positiv verlief eine Geschwindigkeitskontrolle am gestrigen Vormittag in Großheringen, Sulzaer Straße. Dabei wurden innerhalb von 5 Stunden nur zwei Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt.

Zwischen dem 21. und 25.08.2020 wurde in Apolda, W.-Seelenbinder-Straße ein geparkter PKW Ford beschädigt. Der Verursacher verließ unerlaubt die Unfallstelle. In Tatortnähe konnte ein geparkter PKW Mazda festgestellt werden, bei welchem passende Unfallschäden festgestellt werden konnten. Weitere Ermittlungen laufen.

Zwei Jugendliche ca. 150 cm und 170 cm groß, bekleidet mit kurzen Hosen und Kapuzenpullovern brachen am gestrigen Abend um 19:25 Uhr Äste an Apfelbäumen in Apolda, Paulinenpark ab und entfernten sich in Richtung Busbahnhof. Eine Nahbereichsfahndung blieb leider erfolglos.

Zeugen werden gebeten sich telefonisch bei der Polizei in Apolda unter der Rufnummer 03644-5410 zu melden.

