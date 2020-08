Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Presseinformation der PI Weimar vom 24.08.2020

Weimar (ots)

Motorroller entwendet

In der Nacht von Samstag zu Sonntag entwendeten Unbekannte einen in der Jean-Sibelius-Straße abgestellten Motorroller. Am Sonntagvormittag informierte dann der Eigentümer einer nur 300 m entfernten Garage die Polizei, weil ein abgestellter Roller ihm die Garagenausfahrt blockierte. Zudem ließ den Mann das offensichtlich aufgebrochene Lenkerschloss stutzig werden. Im Anschluss an die Anzeigenaufnahme konnte der Roller wieder seinem Besitzer übergeben werden.

Gartenzaun geklaut - Polizei sucht Zeugen

An einer erst am Vortag errichteten Grundstücksbegrenzung machten sich Unbekannte in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Kranichfelder Bahnhofstraße zu schaffen. An insgesamt sieben aufgestellten Pfosten ließ die Eigentümerin (65) Stahlketten mittels Karabinerhaken an den Pfosten anbringen. Alle sechs Ketten inklusive der Haken wurden durch den oder die Täter entfernt und entwendet. Es entstand ein Schaden von etwa 100 Euro. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei Weimar unter 03643/882-0 oder pi.weimar@polizei.weimar.de entgegen.

Eingebrochen

Die Bauherrin eines Rohbaus im Langen Weg teilte am Sonntagabend mit, dass in diesen eingebrochen wurde. Die Frau, die selbst noch nicht in Weimar wohnhaft ist, erhielt die Information von einem Nachbarn, der den Neubau offenstehend sah und nachschaute. Unbekannte Diebe hatten auf der Terrasse diverse Werkzeuge zum späteren Abtransport zurecht gelegt. Drei Werkzeugkisten wurden bereits entwendet. Der Wert des Inhaltes derer, konnte bis dato noch nicht beziffert werden. Wie der oder die Täter Zugang zum Haus erlangten ist derzeit noch unbekannt.

Verkehrskontrolle

Beamte der PI Weimar führten am Sonntagmittag in Weimar Nord eine Verkehrskontrolle durch. Unter den acht festgestellten Temposündern befand sich ein 30-jähriger Mann, der offensichtliche Anzeichen des Konsums von Betäubungsmittel zeigte. Ein mit ihm durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf die Einnahme solcher. Außerdem gab der Mann zu, auch noch im Besitz von Drogen zu sein. Er händigte den Beamten ein geringe Menge an Amphetaminen aus. Die Drogen wurden eingezogen. Der Weimarer wurde ins Klinikum zur Durchführung einer Blutentnahme gebracht. Das Führen eines Kraftfahrzeuges wurde ihm bis zum Folgetag untersagt.

