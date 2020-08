LPI-J: Medieninformation des ID Jena

Landespolizeiinspektion Jena

Sachbeschädigung Am Freitag, 21.08.20 gegen 10:00 Uhr kam ein 68 jähriger zu seinem Pkw. Hier bemerkte er, dass der oder die unbekannten Täter den Fahrzeugspiegel abgetreten haben. Der Pkw war in Jena, Fritz-Reuter-Straße 16 abgestellt. Der Schaden beträgt ca. 300 Euro.

Versuchter Einbruch

Samstag, den 22.08.2020, gegen 14:00 Uhr bemerkte eine Anwohnerin der Dorothea-Veit-Straße 31, dass unbekannte Personen versuchten sich mittels unbekannten Werkzeug Zutritt zum Wohnungskomplex zu verschaffen. Dabei wurde die Hauseingangstür am Türrahmen und Türblatt beschädigt. Der Schaden beträgt ca. 500 Euro.

Die Polizei Jena sucht Zeugen und nimmt Hinweise unter der 03641-810 entgegen.

Verkehrsunfall mit verletzter Person

Am Samstag, den 22.08.2020, gegen 10:05 Uhr befuhr ein 72 jähriger Suzukifahrer die B7 von Jena Isserstedt in Richtung Jena Zentrum. Kurz vor dem Abzweig nach Münchenroda verlor der Mann auf der nassen Fahrbahn die Kontrolle über seinen Pkw und fuhr in den Straßengraben. Seine Beifahrerin wurde hierbei im Pkw eingeklemmt. Die Feuerwehr musste die Beifahrerin aus dem verunfallten Pkw befreien. Glücklicherweise wurden beide nur leicht verletzt und zur Behandlung in die Klinik nach Jena verbracht. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 5000,- Euro . Die B 7 war wegen der Bergungsarbeiten kurzzeitig voll gesperrt, wobei es zu keinen Verkehrsbehinderungen kam.

