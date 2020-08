Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht vom 23.08.2020

Weimar (ots)

Eindringlinge Am Freitag um 15:30 verschafften sich vier unbekannte männliche Jugendliche gewaltsam Zutritt zu einem umfriedeten Gelände in der Milchhofstraße. Dort gelangten sie in den Kellerbereich eines leerstehenden Gebäudes und entwendeten Werkzeug im Wert von 30 Euro. Außerdem brachten sie im Fußbodenbereich mehrere unleserliche Schriftzüge in pinker Farbe an. Der Sachschaden beträgt 100 Euro.

Gartenlaubeneinbruch Unbekannte Täter gelangten in der Ludolph-Brauer-Straße in Bad Berka widerrechtlich auf ein Gartengrundstück und brachen in eine Laube ein. Aus dieser entwendeten sie Gartengeräte im Wert von 120 Euro. Der Sachschaden beträgt 50 Euro.

Hausfriedensbruch Ein Anwohner der Schwanseestraße teilte in der Nacht zu Samstag mit, dass sich Personen widerrechtlich auf dem Gelände des Schwanseebads aufhalten. Aufmerksam wurde der Mitteiler auf die Eindringlinge, da diese mehrfach die Außenbeleuchtung ein- und ausschalteten und vom Turm ins Wasser sprangen. Die eingesetzten Beamten konnten auf dem Gelände zwei männliche Personen im Alter von 32 und 33 feststellen. Ihnen wurde ein Platzverweis erteilt und eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch gefertigt.

Moped entwendet und aufgefunden Samstagmorgen meldete ein Spaziergänger ein Kleinkraftrad, welches zwischen Bad Berka und Tannroda in der Ilm liegt. Das Gefährt konnte mit Hilfe eines Abschleppdiensts geborgen werden. Der Halter aus Bad Berka wurde über den Fund in Kenntnis gesetzt. Dabei musste er feststellen, dass sein Fahrzeug in der Nacht zuvor aus seinem Garten Am Freibad in Bad Berka entwendet wurde. Die unbekannten Täter brachen dabei das Garten- und Schuppentor auf. Anschließend fuhren sie vermutlich so lange bis das Benzin ausging und warfen es danach in die Ilm. Der Wert des Kleinkraftrads beträgt 1000 Euro.

Versuchter Betrug Am Freitagvormittag rief eine unbekannte Person bei einem 62-Jährigen in Gelmeroda an und informierte ihn über einen Lottogewinn in Höhe von 36.000 Euro. Das Geld würde ihm per Geldtransporter unter Begleitung eines Notars nach Hause gebracht werden. Die anfallenden Transportkosten und Gebühren für den Notar in Höhe von 675 Euro solle er im Vorfeld durch den Kauf von Guthabenkarten begleichen. Erst dann käme es zur Geldübergabe. Der 62-Jährige durchschaute die Betrugsmasche und ließ sich nicht auf den Vorschlag ein.

Drogen eingesteckt Sonntagmorgen gegen 2 Uhr meldete ein Anwohner der Erfurter Straße eine lautstark randalierende Person im Hinterhof. Während der Klärung des Sachverhalts konnten die Beamten bei dem angetroffenen 36-Jährigen eine geringe Menge Betäubungsmittel feststellen. Ein Sachschaden entstand durch die Handlungen zuvor nicht.

Berauscht unterwegs Am Freitagvormittag wurde ein 28-jähriger VW-Fahrer in der Fuldaer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der durchgeführte Drogentest verlief positiv. Eine Blutentnahme wurde veranlasst.

Freitagabend stellten die Beamten in der Friedensstraße einen 47-jährigen Kleinkraftradfahrer fest, welcher ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war. Weiterhin befand sich nur ein abgelaufenes, manipuliertes Versicherungskennzeichen an dem Fahrzeug.

Bei der Kontrolle eines 63-jährigen VW-Fahrers am Freitagabend in Kranichfeld nahmen die Beamten bei ihm starken Alkoholgeruch wahr. Ein freiwilliger Test ergab einen Wert von 1,85 Promille. Eine Blutentnahme wurde veranlasst und der Führerschein sichergestellt.

Weder Fahrerlaubnis noch Kennzeichen Samstagabend wurde in der Christian-Speck-Straße in Blankenhain ein 25-Jähriger Motorradfahrer angehalten. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass dieser nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. An seiner Honda befand sich außerdem kein Kennzeichen.

Unfallflucht Am Freitag um 09:30 Uhr ereignete sich in der Hirtengasse in Sachsenhausen eine Unfallflucht. Hierbei übersah ein unbekannter Fahrzeugführer einen Pkw-Anhänger, welcher am rechten Fahrbahnrand geparkt stand und fuhr dagegen. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort. Am Anhänger entstand Sachschaden in Höhe von 150 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Schwer verletzte Radfahrerin Freitagnachmittag befuhr eine 58-jährige BMW-Fahrerin die Rießnerstraße in Richtung Buttelstedter Straße und wollte an der Ampelkreuzung nach links in Richtung Schöndorf abbiegen. Die Ampel zeigte für sie Grün. Eine 55-jährige Radfahrerin kam ihr dabei entgegen und wollte geradeaus fahren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß. Die Radfahrerin kam zu Fall und wurde schwer verletzt. Sie trug keinen Helm und hatte keine Vorderradbremse. Die Pkw-Fahrerin blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

