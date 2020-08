Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemitteilung der PI Apolda vom 23.08.2020

PI Apolda (ots)

Fahrzeug beschädigt

Am 21.08.2020 gegen 23:10 Uhr beschädigten unbekannte Täter einen Pkw Audi. Das Fahrzeug des Geschädigten stand zur genannten Zeit ordnungsgemäß verschlossen und gesichert in Apolda, Ernst-Thälmann- Ring. Die Täter schlugen aus Vandalismus die Frontscheibe des Kfz. ein und traten den rechten Außenspiegel ab. Am Pkw Audi entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 800 Euro.

Diebstahl aus Laube

In der Nacht vom 21.08.2020 zum 22.08.2020 drangen unbekannte Täter in eine Laube in Kromsdorf, Weimarische Straße ein. Sie entfernten das Vorhängeschloss zur Laube und betraten in der Folge den Innenbereich. Aus der Laube entwendeten die Täter Werkzeug im Wert von ca. 600 Euro. Dabei handelte es sich um eine Benzinwasserpumpe, einen Gasbrenner und eine Makita. An der Eingangstür zur Laube entstand ein Schaden in Höhe von ca. 20 Euro.

Verkehrsunfall mit verletzter Person

Am Freitag, 21.08.2020, 15:00 Uhr, ereignete sich ein Unfall in Niedertrebra, Bergstraße. Der Fahrer eines Pkw Ford befuhr die Bergstraße in Richtung Dorfstraße. Die Fahrerin eines Pkw Renault parkte am rechten Fahrbahnrand und wollte sich in den fließenden Verkehr einordnen. Dabei übersah sie das von hinten kommende Fahrzeug. Es kam zur Kollision. Beim Zusammenstoß beider Fahrzeuge wurde die verantwortliche Fahrzeugführerin des Pkw Renault leicht verletzt. Sie klagte über Schmerzen an der Schulter. Beim Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 1500 Euro.

Unfallflucht

In der Zeit vom 20.08.2020, 14:00 Uhr bis zum 21.08.2020, 18:45 Uhr kam es zum Unfall in Apolda, Jenaer Straße. Die Geschädigte parkte ihren Pkw Audi unmittelbar vor Haustür. Der Fahrer/in eines unbekannten Kfz. fuhr gegen das parkende Fahrzeug und verließ danach pflichtwidrig die Unfallstelle. Am Pkw Audi wurde die linke Fahrzeugseite beschädigt. Der Sachschaden beträgt ca. 3000 Euro

