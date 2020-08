Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wer kennt den Täter?

Ein richterlicher Beschluss zur Veröffentlichung von Täterbildern, bezüglich einer Betrugshandlung in Jena, liegt vor.

Am 21. Juni 2019 kam es in Jena zu einer Betrugsmasche durch einen unbekannten Täter in einem Schmuckgeschäft am Löbdergraben. Der Täter betrat die Filiale und gab gegenüber der Mitarbeiterin an, dass er Schmuckstücke erwerben möchte. Somit täuschte er in der Interaktion mit der Verkäuferin unweigerlich seinen Zahlungswillen, aber vor allem auch seine Zahlungsfähigkeit vor. Den Kaufprozess vollzog er dann mit mehreren Kreditkarten, welche er unberechtigt benutzte. Somit konnte der Unbekannten, durch mehrere einzelne Zahlungsvorgänge mit verschiedenen Kreditkarten, Schmuck im Wert von knapp 3700 Euro erbeuten. Anschließend verließ er das Geschäft, samt Beute.

Wer kennt die abgebildete Person und kann Angaben zu deren Identität machen?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Jena unter: 03641 - 81-2431, am Wochenende oder zur Nachtzeit bitte an die Polizei Jena unter 03641 - 810

