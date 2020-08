Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auf Rollsplitt ausgerutscht

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ein 30-Jähriger war am Donnerstagnachmittag mit seinem Rennrad im Bereich Aubitz unterwegs. Der junge Mann kam aus Richtung Döllschütz auf der K130 gefahren. Plötzlich befand sich auf der Straße Rollsplitt, was dazu führte, dass der Radfahrer stürzte. Er verletzte sich dabei leicht und auch sein Rad wurde durch den Sturz in Mitleidenschaft gezogen. Aufgrund fehlender Beschilderung und Ankündigung der Fahrbahnveränderungen, konnte sich der junge Mann nicht an die Gegebenheiten im Vorfeld anpassen und geeignet reagieren.

