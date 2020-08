LPI-J: Meldungen aus Jena

Landespolizeiinspektion Jena

Unbekannte haben am Donnerstagmittag auf dem Eichplatz in Jena alle vier Reifen eines VW zerstochen. Die Geschädigte teilte ihre Feststellungen gegen 12:00 Uhr der Polizei mit. Als mögliche Tatzeit gibt sie den Zeitraum von 10:35 Uhr bis 111:15 Uhr, als sie das Fahrzeug an den Elektrolade-Stellplätzen abparkte. Als die Polizeibeamten am Tatort eintrafen stellten sie fest, dass Einstichstellen an den Rädern vorhanden sind, woraus die Luft entweichen konnte.

Im Spitzweidenweg in Jena kam es am späten Donnerstagnachmittag zu einem Zwischenfall mit zwei Fahrradfahrern. An einer Ampel kam es zunächst zu einem verbalen Disput zwischen den beiden Radlern. Anschließend setzen sich beide mit ihren Rädern in Bewegung, als plötzlich der eine Radfahrer unvermittelt und absichtlich dem Anderen ins Fahrrad fährt. Daraufhin kommen Beide zu Fall. Der Verursacher lässt sein Fahrrad am Unfallort und flüchtet zu Fuß. Die 58-jährige Geschädigte indes musste medizinisch versorgt werden.

Im Drackendorf-Center in Jena kam es in der Nacht zu Freitag zu einer Sachbeschädigung. Ein Zeuge vernahm, gegen 02:45 Uhr, einen lauten Knall und sah drei schwarz gekleidete, maskierte Personen weglaufen. Die Alarmanlage sei daraufhin auch aktiviert worden, allerdings konnte der Zeuge keine genaue Zuordnung treffen. Als die eingesetzten Kräfte kurze Zeit später eintrafen, stellten diese fest, dass die unbekannten Täter sämtliche Schaufenster und die Fenster der Eingangstür beschädigten. Weiterhin entleerten die Täter den Inhalt eines Feuerlöschers in den Verkaufsraum. Derzeit gibt es keine Hinweise, dass die Täter Ware aus dem Bekleidungsgeschäft entwendeten oder die Absicht hatten etwas zu entwenden. Auf welche Summe sich der Sachschaden beläuft, ist aktuell noch nicht abzuschätzen.

