Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Presseinformation der PI Weimar vom 21.08.2020

Weimar (ots)

In Schule eingebrochen

Auf Kinderfahrzeuge hatten es unbekannte Diebe in der Luis-Fürnberg-Schule abgesehen. Am Donnerstagmorgen stellte ein Mitarbeiter den Einbruch fest. Die Diebe kletterten vermutlich über den Zaun, um auf das Gelände der Schule zu gelangen. Hier brachen sie einen Schuppen auf und entwendeten aus diesem mehrere Roller und Dreiräder. Hinweise zu dem oder den Tätern gibt es derzeit nicht.

Tankstelle aufgebrochen

Unbekannte hatten es zwischen Mittwoch und Donnerstag vermutlich auf den Münzgeldautomaten der Waschanlage einer Tankstelle in Bad Berka abgesehen. Hierzu hebelten sie eine Tür auf, um Zutritt zu erlangen. Bei einer zweiten Tür, hinter der sich der Automat befindet, scheiterte der Aufbruchversuch. Es entstand lediglich Sachschaden.

Fahrzeug beschädigt

Am Donnerstagnachmittag beschädigten Unbekannte die Heckscheibe eines Pkw Audi. Das Fahrzeug war zwischen 15:30 Uhr und 16:10 Uhr in Daasdorf (Buttelstedt), Im Dorfe abgestellt. Hinweise zum Täter gibt es nicht.

Fahruntauglich

Am Donnerstagabend war ein 67-jähriger Mann in seinem Suzuki in dem Weimarer Wohngebiet Am Schießhaus unterwegs. Er touchierte im Vorbeifahren einen dort in einer Einfahrt stehenden Mercedes. In der Folge verlor der Weimarer die Kontrolle über seinen Wagen und fuhr auf der gegenüberliegenden Seite gegen eine Grundstückseinfassung. Er beschädigte Begrenzungssteine, Teile der Hecke und ein Gartentor. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf etwa 4.500 Euro geschätzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme kam auch die Ursache für das Fahrverhalten des Mannes ans Tageslicht - ein erster Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,3 Promille.

Verkehrskontrolle

Bereits am Mittwoch führten die Kontaktbereichsbeamten der PI Weimar eine Verkehrskontrolle mit Hauptaugenmerk auf überhöhte Geschwindigkeiten durch. Hierzu wurden sie in Buttelstedt tätig. Während der 1,5-stündigen Kontrolle wurden 15 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt und geahndet. Daneben waren fünf Kontrollierte ohne den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt unterwegs. Ebenfalls fünf Fahrer wurden ermahnt, da sie vorgeschriebene Dokumente nicht mit sich führten oder geringe Mängel an den Fahrzeugen festgestellt wurden. Am schnellsten war ein 68-jähriger Mercedes-Fahrer unterwegs. Bei erlaubten 50 km/h war der Mann mehr als doppelt so schnell unterwegs. Der Messwert belief sich auf 106 km/h.

