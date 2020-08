LPI-J: Pressemitteilung der PI Apolda

Landespolizeiinspektion Jena

Bei einer Geschwindigkeitsmessung in Reisdorf wurden am Donnerstag im Zeitraum von 13:30 Uhr bis 20:30 Uhr 748 Fahrzeuge gemessen. Es wurden 28 Verwarngelder, 8 Bußgelder sowie 3 Fahrverbote festgestellt. Die maximal gemessene Geschwindigkeit lag bei 106 km/h. Die zulässige Geschwindigkeit liegt bei 70 km/h für PKW und 60km/h bei LKW.

Fünf Fahrzeuge wurden am Donnerstagnachmittag auf dem Parkplatz hinter dem Glockenhofcenter im Ernst-Thälmann-Ring zum Ziel eines psychisch kranken Mannes. Dieser trat und schlug wahllos auf die Fahrzeuge ein und beschädigte diese. Die Person musste im Anschluss ins Krankenhaus verbracht werden.

Ein 31-jähriger Fahrer eines Opel fuhr am Freitagmorgen gegen 03:30 Uhr durch Bad Sulza in Richtung Darnstedt als plötzlich auf Höhe der Nr. 46a eine Kuh auf die Fahrbahn lief. Der 31-Jährige konnten einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die Kuh wurde bei dem Aufprall am Kopf verletzt, trotte aber nach dem Unfall zurück auf ihre Weide. Am PKW entstand im Frontbereich Sachschaden in Höhe von 5000 EUR. Bisher ist noch nicht geklärt, wie die Kuh auf die Straße gelangte, da der Weidezaun augenscheinlich keine Beschädigung auswies.

