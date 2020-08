Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus dem saale-Holzland-Kreis

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ein 51-Jähriger aus Kahla wurde gestern fahrenderweise im Stadtgebiet gesichtet, obwohl er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Der Mann war mit seinem Honda in der Bahnhofstraße unterwegs, als ihm die Kollegen entgegen kamen. Nun muss er sich erneut wegen Fahrens ohne Führerschein verantworten.

Mit einem Einhandmesser, was griffbereit am Gürtel befestigt war, wurde am Mittwochabend ein 39-Jähriger in Eisenberg festgestellt. Bei einer Personenkontrolle kam das Messer zum Vorschein. Gründe für das Tragen gab er jedoch nicht an. Der Mann muss sich nun wegen Verstoß gegen das Waffengesetz verantworten.

