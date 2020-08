Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus Jena

Jena (ots)

In der Merseburger Straße in Jena versuchten Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus zu gelangen. Wie ein Zeuge am Mittwochmorgen berichtete, habe er Hebelspuren an der Hauseingangstür festgestellt. Als die Polizeibeamten vor Ort eintrafen bestätigten sich die Beobachtungen des Mitteilers. Scheinbar versuchten der oder die Täter mittels einem Schraubendreher ins Innere einzudringen, scheiterten jedoch an der Hauseingangstür und musste unverrichteter Dinge von Dannen ziehen. An der Tür entstand geringfügiger Sachschaden.

In der Lützowstraße in Jena kam es am Mittwochnachmittag zu einer Auseinandersetzung mit einem Angler. Ein 32- Jähriger war der Annahme, dass er am Teich angeln darf. Als er daraufhin angesprochen wurde und ihm offeriert wurde, dass dies nicht erlaubt sei, entwickelte sich zunächst ein Streitgespräch. Kurz darauf versuchte der 32-jährige Täter den Zeugen zu schlagen, stieg auf sein Fahrrad und fuhr davon. Wenig später traf der junge Mann erneut am Tatort ein. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten Alkoholgeruch bei ihm fest und machten einen Test. Dieser brachte einen Wert von 1,7 Promille. Eine Blutentnahme wurde realisiert. So muss sich der Täter nicht nur wegen versuchter Körperverletzung und Hausfriedensbruch, sondern auch wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

