LPI-J: Presseinformation der PI Weimar vom 20.08.2020

Weimar (ots)

Zeugen nach Unfall gesucht

Sachdienliche Hinweise erhofft sich die Polizei Weimar von Zeugen, die sich am Dienstag gegen 11:35 Uhr in der Friedensstraße Ecke F.-Freiligrathstraße aufhielten. Auf dem dortigen Gehweg wurde eine 19-Jährige von einem aus der Freiligrathstraße kommenden Radfahrer angefahren. Dieser befand sich mit seinem Rad auf dem Gehweg, so dass sich beide nicht rechtzeitig sehen konnten. Nach dem Sturz beider, half der Mann der jungen Frau auf. Sie sprachen kurz miteinander, tauschten aber keine Personalien zur Schadensregulierung aus. Erst im Nachgang wurde sich die Frau ihrer Verletzungen bewusst und suchte einen Arzt auf. Sie erlitt neben einer Platzwunde mehrere Prellungen und Hämatome. Bei dem Radfahrer handelt es sich um einen Mann, der Anfang bis Mitte 40 ist. Er ist ca. 1,78 - 1,80m groß, schlank und hat braune kurze glatte Haare. Möglicherweise hat er einen 3-Tage-Bart. Bekleidet war er mit einer grau-braunen kurzen Cargohose und einem ebenfalls braunen T-Shirt. Sein Fahrrad ist ein sportliches Modell in schwarzer Farbe, aber kein Mountainbike. Die Polizei Weimar bittet den Radfahrer oder Zeugen, die Angaben zur Sache machen können, sich zu melden. Tel. 03643/882-0 oder per Mail an pi.weimar@polizei.thueringen.de.

Alkoholika entwendet

In der Nacht von Montag zu Dienstag verschafften sich mehrere unbekannte Personen unberechtigt Zutritt zum Eingangsbereich eines Weimarer Hostels. Von hier aus begaben sie sich hinter den Bereich der Rezeption und entnahmen aus einem Kühlschrank ca. zehn Flaschen alkoholische Getränke. Im Anschluss verließen sie das Objekt sofort wieder.

Kennzeichen entwendet

Schaden in Höhe von etwa 100 Euro und eine Menge Zeit für Behördengänge verursachten Unbekannte zwischen Dienstag und Mittwoch in Bad Berka. Ein 50-jähriger Erfurter stellte seinen Pkw Mercedes auf dem Parkplatz einer hiesigen Klinik ab. Von dem Auto bauten der oder die Täter beide Kennzeichen ab und verschwanden damit.

Geschlagen

In der vergangenen Nacht wollte ein 40-jähriger Weimarer auf seinem Heimweg zwei junge Männer zur Räson rufen. Die beiden grölten, wahrscheinlich auf Grund ihrer Alkoholisierung, herum, weshalb der Mann sie zur Ruhe mahnte. Hieraus entwickelte sich ein Streitgespräch, in dessen Folge der Mann die Polizei verständigte. Während des Telefonats nahm einer der beiden ihm das Telefon kurz weg. Der andere schlug ihm unvermittelt ins Gesicht, bevor sich beide entfernten. Es soll sich um zwei junge Männer gehandelt haben, die ungefähr 18-20 Jahre alt gewesen waren. Einer der beiden war recht groß und hatte blonde Haare. Zeugen, die gegen 02:15 Uhr im Bereich des Sophienstiftsplatzes Beobachtungen zum Sachverhalt gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Weimar unter 03643-882-0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de zu melden.

Rad gestohlen

Von einem auf dem Hermann-Brill-Platz abgestellten Camper entwendete in der Nacht zu heute, kurz vor 04:00 Uhr, ein Unbekannter ein Fahrrad. Das Mountainbike war auf einem Fahrradträger am Heck befestigt. Der Wert des schwarzen Rades der Marke "Cube" beläuft sich auf ca. 1.000 Euro. Hinweise bitte an die PI Weimar.

