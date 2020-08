Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Apolda

Apolda (ots)

Zwischen Schmiedehausen und Münchengosserstädt wollte ein Reh am Mittwoch gegen 20:30 Uhr die Fahrbahn überqueren. Dabei kollidierte es mit einem Pkw Audi A3. Der 24-jährige Fahrer blieb unverletzt. Das Reh verendete an der Unfallstelle. Am Audi wurde der Scheinwerfer vorn rechts beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 200 EUR.

An der Ampelkreuzung Viadukt in Apolda musste am Mittwochnachmittag ein 48- jähriger Fahrer eines E-Bike verkehrsbedingt in der Buttstädter Straße halten. Die hinter ihm fahrende 20-Jährige bemerkte dies zu spät und stieß mit ihrem blauen VW Lupo trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung gegen das Hinterrad des E-Bikes. Durch den Anstoß kam der 48-Jährige zu Fall und zog sich Prellungen und Kratzer zu. Er wurde vorsorglich mit dem RTW ins Krankenhaus Apolda verbracht. Am Lupo wurde die Kennzeichenhalterung beschädigt. Am E-Bike entstand keinerlei Sachschaden.

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle in der Eckartsbergaer Straße in Bad Sulza, welche am Mittwoch von 06.00 bis 14:00 Uhr durchgeführt wurde, wurden 106 Fahrzeuge gemessen. Es wurden 35 Verwarngelder festgestellt. Die maximal gemessene Geschwindigkeit lag bei 53 km/h, bei erlaubten 30 km/h.

