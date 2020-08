Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vermisstenmeldung

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Saale-Holzland-Kreis/Jena (ots)

Seit Mittwochmorgen, dem 19.08.2020, wird die 71-jährige Monika F. aus Jena vermisst. Die Vermisste war mit ihrem Ehemann im Globusmarkt in Hermsdorf einkaufen, als sich Frau F. gegen 10:15 Uhr im Textilbereich des Marktes unbemerkt entfernen konnte. Der Markt wurde bereits ohne Erfolg abgesucht.Es kann nicht ausgeschlossen werden,dass Frau F. in Richtung Ronneburg unterwegs ist, da sie in der Vergangenheit einen familiären Bezug zu dieser Stadt hatte. Frau F. ist 1,67 m groß. Sie hat kurzedunkle Haare, trägt eine Brille, sowie einen Mund-Nasen-Schutz. Die Vermisste hat eine normale Statur und ist vom Teint her sonnengebräunt. Bekleidet ist die 71-Jährige mit einerdunklen Bluse mit großen bunten Blumen, einer hellen beigen Hose,weißen Socken und Schuhen. Des Weiteren trägt Frau F. einen Ring und eine Armbanduhr. Frau F. ist stark dement, leidet aber an keinerlei körperlichen Beschwerden oder Einschränkungen und ist gut zu Fuß. Wenn sie einen Schub hat, verspürt die Vermisste einen starken Bewegungsdran.

Wer kann Angaben zum Aufenthalt der Vermissten machen?

Hinweise zum Aufenthalt von Frau F. nimmt die Polizei Saale-Holzland unter036428/ 640 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Telefon: 03641-81 1504

E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell