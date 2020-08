Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Das Motiv war der Kontakt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ein 53-Jähriger aus Kahla ist am Dienstagmittag bei seiner Bekannten in die Wohnung eingebrochen. Gewaltsam hat er die Wohnungstür eingetreten, die Wechselsprechanalage beschädigt und letztlich ein Schlüsselbund entwendet. Die 34-Jährige Zeugin kam nach Hause, als sie den Täter auf frischer Tat ertappte. Sie schloss sich in ein Nachbarraum ein und informierte die Polizei. Als sie bemerkte wie der Mann die Wohnung verlassen hatte, musste sie feststellen, dass dieser den Wohnungsschlüssel mitgenommen und die junge Frau eingesperrt hatte. Glücklicherweise fand sie noch einen Zweitschlüssel, sodass die Tür problemlos geöffnet werden konnte. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter zügig aufgefunden, das Beutegut sichergestellt und an die Eigentümerin übergeben werden. Der Täter gab an, dass seine Intension des Diebstahls darin bestand, dass die 34-Jährige so Kontakt zu ihm hätte aufnehmen müssen, um ihren Schlüssel zurück zu bekommen. Der 53-Jährige stand zudem unter Einfluss von Betäubungsmitteln.

