LPI-J: Pressemeldungen aus Jena

Am Dienstagvormittag wurde der Polizei ein Einbruch in eine Gartenlaube in Jenaprießnitz gemeldet. Der Eigentümer musste feststellen, dass die Tür zur Hütte durch unbekannte Täter aufgebrochen und im Inneren alles durchwühlt wurde. Sogar die Couch lag bei Eintreffen des Zeugen vor der Laube. Als die Polizeibeamten vor Ort eintrafen, mussten sie feststellen das noch fünf weitere Gartenparzellen angegriffen wurde. Auch hier wurden die Zugangstüren gewaltsam geöffnet und die Gartenlauben durchwühlt, ehe die Täter den Tatort in unbekannte Richtung verlassen konnten. Eine abschließende Auflistung des entstandenen Schadens und des abhanden gekommenen Beuteguts war bis zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht möglich.

Eine 47-Jährige randalierte am Dienstagmittag in einem Imbiss in der Ludwig-Weimar-Gasse in Jena. Aus bisher unbekannten Gründen geriet die Frau in eine verbale Auseinandersetzung mit dem 30-jährigen Betreiber des Lokals. Plötzlich warf sie eine Bierflasche gegen die Scheibe und in Richtung des jungen Mannes. Dieser wollte daraufhin durch Wegschieben den weiblichen Störenfried vom Laden entfernen, um so für Ruhe zu sorgen. Doch die Frau stürzte dabei, kam zu Fall und verletzte sich leicht. Nichtsdestotrotz wurde gegen sie nun ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Ein 20-Jähriger wurde am Dienstagnachmittag in der Wöllnitzer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der junge Mann war mit einem Kleinkraftrad unterwegs, ohne das Fahrzeug versichert zu haben. Weiterhin stellte sich bei der Anzeigeaufnahme heraus, dass der Jenenser keinen gültigen Führerschein hat und folglich auch noch eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis auf ihn wartet.

